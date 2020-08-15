Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Строительство российского газопровода «Северный поток-2» может быть завершено в первом квартале 2021 года. Такой прогноз дал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с «Московским комсомольцем».

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«Если бы работы начались 4 августа, как и планировалось ранее, "Северный поток — 2" мог быть сдан в первом квартале будущего года. И сейчас такие перспективы сохраняются», — отметил эксперт.

По словам Деева, на завершение укладки труб и пусконаладочные работы понадобится по три месяца. Кроме того, судно «Академик Черский» еще не переоборудовано. Эксперт добавил, что после этого корабль должен получить разрешение на работы, а также пройти сертификацию.

Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако Вашингтон ввел санкции против «Северного потока-2» и отправил предупреждение швейцарской компании Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Фирма отказалась сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции. Это стало одной из причин, почему завершение проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.

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