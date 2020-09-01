Меркель ответила на угрозы санкций США из-за «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на угрозы санкций США из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Ее слова передает телеканал MDR.

Во время визита в город Штральзунд Меркель отметила, что угрозы трех американских сенаторов касательно порта Засниц-Мукран незаконны. Как сообщает телеканал, федеральное правительство хочет, чтобы «Северный поток-2» был завершен несмотря на сопротивление США.

Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас сообщил, что Германия обсуждает с США возможные санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода. Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст заявил, что изучается возможность обращения в ООН из-за угроз США в отношении «Северного потока-2».

США активно противодействуют строительству «Северного потока-2». В конце прошлого года были наложены санкции на все компании, участвующие в проекте, после чего швейцарская Allseas была вынуждена отозвать свой трубоукладчик из Балтийского моря. В дальнейшем ограничения были расширены, включены в оборонный бюджет США и коснулись в том числе страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства.