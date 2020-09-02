Немецкая оппозиция призвала закрыть «Северный поток-2» из-за случая с Навальным

Оппозиционная партия «Зеленые», которая не входит в правительство Германии, призвала закрыть строительство газопровода «Северный поток-2» из-за случая с Алексеем Навальным, передает РИА Новости.

Глава фракции «Зеленых» в парламенте ФРГ (бундестаге) Катрин Геринг-Эккардт заявила, что информация об отравлении Навального веществом группы «Новичок» «должна иметь последствия». По ее словам, «Северный поток-2» больше не является проектом, который Германия может «реализовать вместе с Россией».

Как заявили ранее в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили, что в организме оппозиционера присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ. В российском МИД в ответ указали на то, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии по ситуации с Навальным.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель ответила на угрозы санкций США из-за строительства газопровода «Северный поток-2». По ее словам, угрозы трех американских сенаторов касательно порта Засниц-Мукран незаконны.

1 сентября глава немецкого МИД Хайко Маас сообщил, что Германия обсуждает с США возможные санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода. Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил, что изучается возможность обращения в ООН из-за угроз США в отношении «Северного потока-2».