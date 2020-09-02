ЕС призвал Россию прозрачно расследовать ситуацию с Навальным

Россия должна тщательно и прозрачно расследовать ситуацию, связанную с Алексеем Навальным, заявил глава Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.

«Применение химического оружия при любых обстоятельствах совершенно недопустимо и является нарушением международного права», — сказал Боррель. Он добавил, что «виновные должны быть привлечены к ответственности».

Боррель отметил, ЕС следит за ситуацией и пожелал Навальному быстрого и полного выздоровления.

Ранее 2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом группы «Новичок». В связи с новой информацией МИД Германии планирует вызвать российского посла. Также Берлин призвал российское правительство отреагировать на новые данные и сообщил, что проинформирует об этом партнеров по ЕС и НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах о наличии в организме Навального следов отравляющего вещества.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа Навального транспортировали в клинику в Берлине. Пациент по-прежнему находится в коме.

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