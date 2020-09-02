Захарова прокомментировала ситуацию с Навальным фразой «Москве отвечать не на что»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с Алексеем Навальным фразой «Москве отвечать не на что». Она заявила в эфире канала «Россия 24», что РФ не получила от ФРГ ни одного документа по Навальному, передает РИА Новости.

«Сейчас 20:30 московского времени, на этот момент российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу, ни по ранее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной сегодня. Ноль. Ничего. Кроме опять же политических деклараций... Ничего нет. Отвечать не на что», — подчеркнула Захарова.

Ранее 2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом группы «Новичок». В связи с новой информацией МИД Германии планирует вызвать российского посла. Также Берлин призвал российское правительство отреагировать на новые данные и сообщил, что проинформирует об этом партнеров по ЕС и НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах о наличии в организме Навального следов отравляющего вещества.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа Навального транспортировали в клинику в Берлине. Пациент по-прежнему находится в коме.