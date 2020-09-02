Борис Джонсон потребовал сотрудничества по Навальному и «Новичку» от России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал сотрудничества по расследованию ситуации с Алексеем Навальным от России. Об этом он пишет в своем Twitter.
«Я взбешен тем, что против Алексея Навального использовали химическое оружие. Мы уже видели, какие смертельные последствия может вызывать "Новичок"», — заявил политик. Он призвал российское правительство объяснить, что произошло с оппозиционером. Джонсон также обещал, что международное сообщество будет работать над достижением правосудия.
Как заявили ранее в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили, что в организме оппозиционера присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ. В российском МИД в ответ указали, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии по ситуации с Навальным.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.
В марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждает Лондон, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона считает российское руководство причастным к произошедшему.