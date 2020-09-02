США прокомментировали данные Германии о Навальном и «Новичке»

США прокомментировали данные правительства Германии об интоксикации Алексея Навального. Заявление Белого дома цитирует Reuters.

Отмечается, что у Вашингтона нет причин сомневаться в оценке Берлина о причинах состояния россиянина, и он действительно был отравлен ядом группы «Новичок». По мнению американских политиков, Навальный — такая же важная фигура, как и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, их обоих якобы захотели «убрать». Утверждается, что российская сторона уже использовала «Новичок», и это якобы указывает на ее вину.

США осудили произошедшее с оппозиционером и заявили, что международное сообщество должно наказать тех, кто ответственен за текущее состояние Навального. В частности, в Белом доме предложили ввести санкции против виновных: например, заморозить их счета.

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Как заявили ранее в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили, что в организме оппозиционера присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ. В российском МИД в ответ указали, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии по ситуации с Навальным.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.

В марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждает Лондон, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона считает российское руководство причастным к произошедшему.

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