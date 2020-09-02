Великобритания отреагировала на данные Германии о Навальном и «Новичке»

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб прокомментировал данные, обнародованные правительством Германии, о том, что в организме Алексея Навального были найдены следы веществ из группы «Новичок». Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в Лондоне уверены, что в организме Навального был именно «Новичок», и отметили абсолютную недопустимость вновь использовать запрещенное химическое оружие. Рааб также призвал Россию «рассказать правду о том, что случилось с Навальным».

Кроме того, министр заявил о готовности Великобритании тесно сотрудничать с Германией и союзниками по данному вопросу.

Как заявили ранее в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили, что в организме оппозиционера присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ.

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В российском МИД в ответ указали, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии по ситуации с Навальным.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.

В марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждает Лондон, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона считает российское руководство причастным к произошедшему.