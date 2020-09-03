Заявление Меркель о Навальном и «Новичке» прокомментировали в МИД Нидерландов

Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об Алексее Навальном шокировало главу МИД Нидерландов Стефа Блока. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

«В шоке от заявления канцлера Меркель о том, что Навальный был отравлен химическим оружием "Новичок". В контакте с Германией о дальнейших действиях. Нам нужно объяснение из России», — прокомментировал Блок.

2 сентября Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что Алексей Навальный действительно был отравлен ядом группы «Новичок».

Как заявили ранее в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили, что в организме оппозиционера присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах о наличии в организме Навального следов отравляющего вещества. О том, что Россия не получила от ФРГ ни одного документа по Навальному, сказала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Он впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.