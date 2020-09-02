Создатели «Новичка» оценили данные Германии о Навальном

Принимавшие участие в разработке нервно-паралитического вещества «Новичок» ученые прокомментировали данные правительства Германии об интоксикации блогера Алексея Навального. Об этом пишет РБК.

По словам бывшего сотрудника филиала ГосНИИОХТ в Шиханах Владимира Углева, если организм Навального поражен родственным «Новичку» ядом, даже если немецким врачам удастся его спасти, у него могут быть серьезные осложнения, в частности, затронуты центральная и периферическая нервная система. Он добавил, что на его практике «люди, которые получали поражение этим веществом, не выживали».

В свою очередь, другой участник разработки «Новичка», эксперт комитета Госдумы по обороне Леонид Ринк усомнился, что причиной случившегося с Навальным стало именно это вещество, указав на несоответствие симптомов. «Не может этого быть, если бы это было, он бы давно был покойником», — сказал Ринк. По его словам, те симптомы, которые у блогера были, объясняются другими причинами, и врачи в Омске «сразу это определили».

Ранее 2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом группы «Новичок». Также Берлин призвал российское правительство отреагировать на новые данные и сообщил, что проинформирует об этом партнеров по ЕС и НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах о наличии в организме Навального следов отравляющего вещества. О том, что Россия не получила от ФРГ ни одного документа по Навальному, сказала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа Навального транспортировали в клинику в Берлине. Пациент по-прежнему находится в коме.