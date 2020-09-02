Россия призвала Германию сотрудничать по ситуации с Навальным

МИД России призвал Германию сотрудничать по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что заявления Берлина по «отравлению» россиянина ядом группы «Новичок» не подкреплены фактами. В МИД рассказали, что у Москвы складывается впечатление, будто германским медикам запрещают общаться с российскими коллегами: они не получали данных по состоянию Навального.

«Если истинной целью является все-таки обстоятельное расследование правоохранительными органами с участием медицинских организаций, на чем мы решительно настаиваем, тогда призываем наших партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов», — подчеркнули в ведомстве.

Как заявили ранее в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили, что в организме оппозиционера присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ.

Российские криминалисты не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального. Основной диагноз, который ему поставили, — «нарушение углеводного обмена», и сопутствующий — «панкреатит». В российском МИД указали на то, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии по Навальному.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.

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