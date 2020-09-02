Украина оценила последствия для России ситуации с Навальным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что случившееся с Алексеем Навальным будет иметь последствия, но вряд ли для строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, отвечая на вопросы пользователей соцсети.

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Оценивая ситуацию, Кулеба напомнил, что Германия последовательно выступает за достройку российского газопровода по дну Балтийского моря: «Это не новость, что Германия настроена достроить "Северный поток-2". И не новость, что мы этому противодействуем».

Как заявили ранее в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили, что в организме блогера присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ. В российском МИД в ответ указали, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии по ситуации с Навальным.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.

В марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждает Лондон, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона считает российское руководство причастным к произошедшему.