Немецкие врачи нашли следы «Новичка» в организме Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального «хотели заставить замолчать», передает Reuters. По ее словам, у Берлина нет сомнений в том, что в его организме действительно найдены следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Канцлер добавила, что информация о подобной «попытке отравления» удручает.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что в организме Алексея Навального присутствуют следы вещества из группы «Новичок», заявили в правительстве ФРГ. Жена оппозиционера Юлия Навальная, а также его лечащие врачи проинформированы о результатах исследования. В связи с выводами токсикологов Берлин планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия.

Германия потребовала от России провести полное расследование

Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства произошедшего с оппозиционером и вызвал посла Сергея Нечаева в МИД. Его также должны ознакомить с результатами экспертизы. В германском ведомстве указали, что на встрече российскому дипломату «недвусмысленно дали понять» необходимость полного расследования.

То, что Алексей Навальный стал жертвой химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в России, поражает. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение заявление правительства Германии

Сообщается, что Меркель уже обсудила и согласовала с министрами дальнейшие шаги по ситуации с Навальным, однако детали беседы не уточняются. Пока что Берлин хочет проинформировать своих партнеров в ЕС и НАТО об обстоятельствах инцидента — и уже вместе с ними будет вырабатывать общую реакцию. Отмечается, что решение о введении санкций будет зависеть от того, как отреагирует Москва.

Министр иностранных дел Хайко Маас призвал российские власти найти и наказать ответственных за «отравление» Навального. По его мнению, сейчас Москва должна быть заинтересована в хороших отношениях с соседями.

Ранее в Берлине заявляли, что введут санкции против Москвы, если будет доказано намеренное отравление оппозиционера. При этом представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер говорил, что немецкая сторона хочет наладить отношения с российской, но этому мешают некоторые события, в том числе и вокруг Навального.

Россия не получила данных экспертизы от Германии

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах и российская сторона не получила таких данных. В МИД России также рассказали, что пока не получили ответа на запрос Генпрокуратуры к Берлину. В нем, в частности, российская сторона запросила у немецких специалистов результаты анализов Навального на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.

В то же время российские криминалисты не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального. Основной диагноз, который ему поставили, — «нарушение углеводного обмена», и сопутствующий — «панкреатит». Источник в российских правоохранительных органах уточнил, что анализы Навального проверялись экспертами сразу в нескольких лабораториях.

В качестве предварительного диагноза Навальному в России ставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Но после дополнительного обследования появился основной диагноз — «нарушение обмена веществ». Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский указывал, что у пациента нарушение углеводного баланса. Именно это вызвало резкое снижение уровня сахара в крови.

Разработчик вещества «Новичок» Леонид Ринк считает, что имеющиеся у Навального симптомы не похожи на отравление такой субстанцией. По его мнению, Берлин в любом случае не предоставит Москве объективных доказательств.

«Отравление» Навального «Новичком» привело бы его к смерти, а не к коме разработчик вещества Леонид Ринк

Навальный считается гостем Ангелы Меркель и находится под охраной

Навального доставили в берлинскую клинику днем 22 августа. Медики оценивали состояние пациента после перелета как стабильное. Возле клиники немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство, позднее оцепление сняли.

В то же время в больнице Навальный находится под защитой Федерального ведомства уголовной полиции Германии, которое отвечает за защиту госслужащих, а также иностранных гостей во время государственных визитов. Сообщалось, что для этого Навального официально признали гостем канцлера Германии Ангелы Меркель. Указывалось, что это «бюрократический трюк, чтобы убедиться, что российскому оппозиционеру предоставят лучшую защиту из всех возможных».

Навальному стало плохо 20 августа. Это произошло во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего Навального сняли с рейса и доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Блогер до сих пор находится в коме.