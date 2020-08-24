Король Нидерландов извинился за нарушение правил борьбы с коронавирусом

Король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга Максима извинились за нарушение правил борьбы с коронавирусом на отдыхе в Греции. Об этом сообщает Dutch News.

Накануне в СМИ появилась фотография пары из отпуска. На ней Виллем-Александр и Максима позируют с хозяином местного ресторана, не надев маски. При этом у короля она была в руках. Супруги признали, что они должны были обратить на это должное внимание в целях борьбы с коронавирусом.

Согласно последним данным, в Греции зафиксировано 8,6 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 1374 пациента, 242 носителя инфекции скончались. В стране продолжают действовать меры социального дистанцирования в 1,5 метра, в общественных местах положено носить средства индивидуальной защиты.

Виллем-Александр вступил на трон в 2013 году после отречения от престола своей матери королевы Беатрикс.