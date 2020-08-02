В Нидерландах из-за коронавируса отменили гей-парад

В Нидерландах из-за угрозы распространения коронавируса отменили проведение традиционного гей-парада, запланированного на начало августа. Об этом сообщает «Укринформ».

Ежегодно мероприятие, которое проходит в течение нескольких дней, сопровождается концертами, вечеринками и массовыми гуляниями, отмечает издание. Самым громким событием является парад на каналах Амстердама, в котором принимают участие 80 лодок.

В этом году организаторы решили не проводить парад из-за запрета массовых мероприятий. Предполагается, что очередной гей-парад пройдет в августе 2021 года. Также организаторы изучают возможность проведения мероприятия в меньших масштабах.

Ранее сообщалось об отмене запланированного на июнь гей-парада в Молдавии. С подобной инициативой выступили сами организаторы мероприятия, а не власти. Они призвали всех сторонников проявить «солидарность в эти трудные времена».