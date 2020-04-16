В Молдавии из-за коронавируса отменили гей-парад

В связи с пандемией коронавируса и объявленным чрезвычайным положением в Молдавии отменили запланированный на июнь гей-парад. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что с подобной инициативой выступили сами организаторы мероприятия, а не власти. Они призвали всех сторонников проявить «солидарность в эти трудные времена».

Ранее Молдавия отказалась проводить торжества в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса. По мнению министра здравоохранения страны Виорики Думбрэвяну, эпидемиологическая ситуация не позволит проводить массовые празднования даже через месяц.

В Молдавии введен режим чрезвычайной ситуации до 17 мая. С 17 марта остановлено международное авиасообщение, закрыты наземные границы. Помимо этого, в Молдавии запрещены массовые мероприятия, отменены занятия в образовательных учреждениях, закрываются магазины и рестораны.

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