В Молдавии из-за коронавируса отменили гей-парад

В связи с пандемией коронавируса и объявленным чрезвычайным положением в Молдавии отменили запланированный на июнь гей-парад. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что с подобной инициативой выступили сами организаторы мероприятия, а не власти. Они призвали всех сторонников проявить «солидарность в эти трудные времена».
Ранее Молдавия отказалась проводить торжества в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса. По мнению министра здравоохранения страны Виорики Думбрэвяну, эпидемиологическая ситуация не позволит проводить массовые празднования даже через месяц.
В Молдавии введен режим чрезвычайной ситуации до 17 мая. С 17 марта остановлено международное авиасообщение, закрыты наземные границы. Помимо этого, в Молдавии запрещены массовые мероприятия, отменены занятия в образовательных учреждениях, закрываются магазины и рестораны.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения