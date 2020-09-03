Запад предостерегли от разрыва с Россией из-за дела Навального

Запад не может позволить себе бойкот и полный разрыв с Россией из-за дела Алексея Навального — западным странам требуется сотрудничество с российским государством. Так предостерег политических союзников председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер, сообщает Deutsche Welle.

«Мы нуждаемся в России в политике относительно климата, Украины и многих других сфер. Мы не можем сейчас возвести, так сказать, стену между Западом и Россией», — приводит издание его слова из интервью немецкому телевидению.

Ишингер, однако, подчеркнул, что правительство ФРГ обязано неким соразмерным образом отреагировать на предполагаемое отравление Навального, найдя при этом срединный путь между дипломатическими жестами и полным бойкотом. Вопрос дальнейшего участия Германии в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», по его мнению, стоит в свете последних событий вынести на обсуждение. Вместе с тем он уточнил, что постройка трубопровода почти завершена и выходить из проекта было бы очень сложно.

Ранее об этом высказался глава федеральной земли Бавария Маркус Зедер: по его словам, произошедшее выставляет совместную работу двух стран в отнюдь не позитивном свете, пусть «Северный поток-2» и является исключительно коммерческим проектом.

До этого о перспективе совместного строительства высказывалась немецкая оппозиция. Глава фракции «зеленых» в парламенте ФРГ (бундестаге) Катрин Геринг-Эккардт заявила, что информация об отравлении Навального веществом группы «Новичок» «должна иметь последствия». По ее словам, «Северный поток-2» больше не является проектом, который Германия может «реализовать вместе с Россией».

Как заявили 2 сентября в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили в организме оппозиционера следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ. В российском МИД в ответ указали на то, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии по ситуации с Навальным.

1 сентября канцлер Германии Ангела Меркель ответила на угрозы санкций США из-за строительства газопровода «Северный поток-2». По ее словам, угрозы трех американских сенаторов касательно порта Засниц-Мукран незаконны. В тот же день глава немецкого МИД Хайко Маас сообщил, что Германия обсуждает с США возможные санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.