В бундестаге усомнились в причастности России к случившемуся с Навальным

Замглавы бундестага Вольфганг Кубики заявил, что сомневается в причастности Кремля к произошедшему с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не хочу верить в то, что [президент России] Владимир Путин или правительство стоят за этим нападением, но в России есть силы, которые отчасти ведут самостоятельную жизнь», — сказал представитель парламента Германии. Он добавил, что власти России должны быть заинтересованы в расследовании инцидента с Навальным и наказать виновных.

В то же время Кубики предупредил о возможных санкциях, которые будут введены в случае доказательств о причастности государственных структур России к интоксикации Навального. Замглавы бундестага назвал возможное ухудшение отношений «ледниковым периодом».

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». В российском МИД в ответ указали на то, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа россиянина доставили в клинику «Шарите» в Берлине.