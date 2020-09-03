Кремль не нашел повода для открытия уголовного дела из-за Навального

У России нет повода для возбуждения уголовного дела по инциденту с Алексеем Навальным, так как отсутствует информация от немецких коллег, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 3 сентября.

Песков выразил надежду на то, что немецкая сторона поделится с РФ своей информацией в связи с инцидентом с Навальным.

Он также отметил, что не считает, что отравление Навального может быть кому-то выгодно.

Комментируя угрозу антироссийских санкций со стороны США из-за ситуации с блогером, Песков отметил, что до отправки россиянина в Германию многочисленные анализы не выявили отравляющих веществ в его организме. Он призвал международное сообщество не спешить с оценками ситуации.

2 сентября Берлин сообщил, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществам группы «Новичок», и призвал Москву отреагировать на эти данные.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Первые два дня оппозиционера лечили в местной больницы, а 22 августа транспортировали в Германию.