Кремль отреагировал на угрозу санкций против России из-за Навального

В Кремле не понимают, что может быть причиной обсуждения темы санкций против России из-за случившегося с Алексеем Навальным, который впал в кому 20 августа. Так на угрозу санкций отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 3 сентября.

Песков подчеркнул, до отправки Навального в Германию многочисленные анализы не выявили отравляющих веществ в его организме.

Он подчеркнул, что Москва также заинтересована в установлении причин произошедшего с гражданином России. Он выразил надежду на то, что Берлин поделится своей информацией.

«В Кремле не хотели бы, чтобы партнеры за рубежом спешили с оценками ситуации», — добавил он.