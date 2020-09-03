Байден осудил Трампа за игнорирование ситуации с Навальным

Кандидат в президенты США Джо Байден раскритиковал действующего американского лидера Дональда Трампа за игнорирование ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении демократа, которое опубликовано на его официальном сайте.

«Он [Трамп] еще не осудил нападение на господина Навального. Его молчание — соучастие», — заявил Байден. Он добавил, что Трамп не способен противостоять президенту России Владимиру Путину.

По словам демократа, «метод атаки не оставляет сомнений» в том, что «ответственность лежит на российском государстве». «Это признак того, что российский режим настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или несогласия», — сказал политик.

Как заявили ранее в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили, что в организме Навального присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах о наличии в организме Навального следов отравляющего вещества.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.

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