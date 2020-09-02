Украина призвала ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным

Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве

МИД Украины призвал ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ведомстве отметили, что Международному сообществу необходимо надлежащим образом отреагировать на заявление Германии о том, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом группы «Новичок».

«Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в России и за рубежом», — говорится в сообщении.

Ранее 2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен «Новичком». В связи с новой информацией МИД Германии планирует вызвать российского посла.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах о наличии в организме Навального следов отравляющего вещества.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа Навального транспортировали в клинику в Берлине. Пациент по-прежнему находится в коме.

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