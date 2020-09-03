В США призвали ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным

Американский сенатор и член комитета по международным делам Роберт Менендес призвал администрацию президента США Дональда Трампа ввести санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Его слова приводит ТАСС.

Менендес заявил, что администрация президента должна задействовать закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

По версии Менендеса, заявление кабмина Германии указывает на причастность российского правительства «к еще одной наглой химической атаке против собственных граждан». Он призвал «немедленно определить, была ли причастна к этому отравлению Россия, и если да, то немедленно ввести санкции».

«Президент Соединенных Штатов должен координировать решительный международный ответ на эту последнюю агрессию вместе с нашими партнерами и союзниками. Молчание будет интерпретироваться как одобрение продолжения подобных атак», — подчеркнул сенатор.

Как заявили ранее в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили, что в организме оппозиционера присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах о наличии в организме Навального следов отравляющего вещества. Об этом же рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.

В марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждает Лондон, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона считает российское руководство причастным к произошедшему. Москва отвергает обвинения.