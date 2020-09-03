Меркель заявила о важности реакции российского правительства на дело Навального

Реакция российской стороны на ситуацию, приведшую к госпитализации Алексея Навального, будет играть важную роль для Германии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Reuters.

«Многое зависит от реакции российского правительства», — отметила она. При этом Меркель проигнорировала вопрос о взаимосвязанности дела госпитализированного россиянина с газопроводом «Северный поток-2».

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». В российском МИД в ответ указали на то, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа россиянина доставили в клинику «Шарите» в Берлине.

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