Кремль прокомментировал слова Лукашенко о фальсификации дела Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации дела Алексея Навального. Об этом сообщает РБК в четверг, 3 сентября.

По словам Пескова, белорусский лидер не представил никаких свидетельств. «Он лишь заявил об этом, сказал, что даст материалы, других данных пока нет», — сказал Песков.

Ранее в четверг в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении оппозиционера фальсифицировано. По его словам, это выяснила белорусская разведка, перехватив разговор Варшавы и Берлина. «Никакого отравления Навального не было», — сказал Лукашенко.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин допустил, что произошедшее с Алексеем Навальным может быть провокацией западных спецслужб.

Накануне Меркель со ссылкой на выводы военных токсикологов сообщила, что российский оппозиционер был отравлен ядом группы «Новичок». В Кремле отметили, что российские специалисты после многочисленных анализов не выявили отравляющих веществ в организме Навального.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Первые два дня блогера лечили в местной больнице, а 22 августа транспортировали в Германию.