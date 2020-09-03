Директор СВР прокомментировал ситуацию с Навальным

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не исключил, что ситуация с Алексеем Навальным может быть провокацией западных спецслужб. Его комментарий приводит РИА Новости.

Он также отреагировал на слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что заявления об отравлении оппозиционера были сфальсифицированы. По мнению Нарышкина, если президент об этом заявил, значит, у него были основания.

Лукашенко во время встречи в премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что Минску удалось перехватить разговор Варшавы и Берлина о том, что слова канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Навального фальсифицированы. Лукашенко пообещал передать России соответствующую запись.

Накануне Меркель со ссылкой на данные исследований военных токсикологов сообщила, что российский оппозиционер был отравлен ядом группы «Новичок». В Кремле в ответ выразили надежду, что немецкая сторона поделится с Россией своей информацией в связи с инцидентом с Навальным.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Первые два дня оппозиционера лечили в местной больницы, а 22 августа транспортировали в Германию.