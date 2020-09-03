Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального

П️резидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что слова канцлера ФРГ об отравлении оппозиционера фальсифицированы.

«Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Белоруссии) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — сказал Лукашенко.

Президент пообещал передать российской стороне соответствующую запись.

2 сентября Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что Навальный действительно был отравлен ядом группы «Новичок».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Первые два дня оппозиционера лечили в местной больницы, а 22 августа транспортировали в Германию.