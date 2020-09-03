Германия отреагировала на слова Лукашенко о фальсификации дела Навального

Кабмин Германии отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего о наличии доказательств фальсификации заявления канцлера Ангелы Меркель о ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

Там заявили, что утверждения Лукашенко являются неправдой. Представитель германского правительства отметил, что к сделанным накануне по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям «нечего добавить».

Ранее Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, из которого следовало, что слова канцлера ФРГ об отравлении оппозиционера фальсифицированы. Перехватом разговора занималась белорусская радиоэлектронная военная разведка. Президент Белоруссии пообещал передать российской стороне соответствующую запись.

2 сентября Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений. По их информации, Навальный действительно был отравлен ядом группы «Новичок».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Первые два дня оппозиционера лечили в местной больнице, а 22 августа транспортировали в Германию.