Лукашенко заявил о решении наболевших вопросов с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о решении наболевших вопросов в отношениях с Россией. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, интенсивные переговоры между двумя странами идут последние полтора месяца. Лукашенко также заявил, что договорился об этом с российским лидером Владимиром Путиным еще до президентских выборов в стране.

Вопрос двусторонних отношений стал более осязаем в свете антироссийских выпадов оппозиции, отметил Лукашенко. Он уверен, что это стало уроком для обеих стран. «И по многим вопросам, по которым мы вроде бы не смогли раньше договориться, чтобы мы договорились», — констатировал президент.

Лукашенко также заявил, что в ходе ближайшей встречи с Путиным Россия и Белоруссия «окончательно расставят все точки над i».

Ранее Лукашенко пообещал сохранить общее с Путиным отечество, которое, по его словам, простирается от Бреста до Владивостока. Глава республики напомнил, что в послании народу и парламенту перед президентскими выборами он заявил, что россияне стали называть белорусов не братьями, а партнерами. Как утверждает Лукашенко, его услышали «и в Кремле, и везде». «Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то "жиманул" на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок», — подчеркнул белорусский лидер.