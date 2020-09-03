Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 3 сентября.

В частности, Мишустин заявил о полной поддержке Россией суверенитета Белоруссии. Как пишет агентство «БелТА», Мишустин назвал Белоруссию родной страной для России. Он отметил исторические, языковые, духовные связи двух государств.

Встреча Мишустина с Лукашенко состоялась во Дворце Независимости в Минске. О визите премьер-министра России в Белоруссию стало известно накануне. Запланированы также переговоры российского премьера с белорусским коллегой Романом Головченко.

В конце августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что визит белорусского лидера в Москву состоится в ближайшие две недели. Комментируя ситуацию в республике, он отметил, что власти контролируют положение дел в стране.

Массовые протестные акции продолжаются в Белоруссии после оглашения ЦИК итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Демонстранты требуют проведения честных выборов.