Кремль назвал сроки встречи Путина с Лукашенко в Москве

Дата встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве пока согласовывается, визит состоится в ближайшие две недели. Сроки назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 31 августа.

«В течение пары недель встреча точно состоится», — сказал Песков.

Комментируя ситуацию в республике, он отметил, что власти контролируют положение дел в стране. По его словам, пока нет необходимости задействовать сформированный в РФ резерв силовиков.

30 августа Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой, в ходе которого была достигнута договоренность о встрече в российской столице.

Предыдущий разговор глав двух государств состоялся 24 августа. Тогда Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии, где после президентских выборов 9 августа продолжаются протесты. Демонстранты требуют проведения честных выборов. Между тем Лукашенко обвиняет в организации протестов западные силы, а протестующих называет овцами.