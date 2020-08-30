Путин созвонился с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что Путин сам позвонил Лукашенко. Подробности разговора не приводятся.

При этом по данным Telegram-канала журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова «Пул №3», президент России поздравил белорусского лидера с днем рождения.

Предыдущий разговор глав двух государств состоялся 24 августа. Тогда стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и «на внешнем контуре, особенно на западном направлении». Кроме того, они договорились, что граждане Белоруссии добровольно поучаствуют в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса.

Ранее, 28 августа, Лукашенко раскрыл детали разговоров с Путиным. По его словам, они договорились справиться с текущими событиями в республике вместе. Если за границей «дернутся», надо задействовать совместную военную группировку. Ее основой будет белорусская армия. «А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами», — пояснил Лукашенко.

В Белоруссии более трех недель идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко получил 80 процентов голосов. Он заявлял, что за происходящим стоят США и Европа, которые хотят включить Белоруссию в антироссийский «санитарный кордон».