Лукашенко и Путин созвонились

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились днем в понедельник, 24 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Главы государств обсудили ситуацию в Белоруссии и «на внешнем контуре, особенно на западном направлении», сказано в сообщении.

Кроме того, они договорились, что граждане Белоруссии добровольно поучаствуют в третьем этапе испытаний российской вакцины от короновируса. Белоруссия станет первой страной, в которую поставят препарат.

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В Белоруссии две недели идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко получил 80 процентов голосов. Он заявлял, что за происходящим стоят США и Европа, которые хотят включить Белоруссию в антироссийский «санитарный кордон». «Я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Белоруссии. У нас полное взаимопонимание, у нас есть соответствующий договор в рамках ОДКБ и Союзного государства», — говорил Лукашенко.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон захотел испытать российскую вакцину на себе, а главный санитарный врач Украины раскритиковал ее.