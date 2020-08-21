Президент Молдавии захотел испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

Президент Молдавии Игорь Додон захотел первым из жителей республики испытать российскую вакцину от коронавируса на себе. Об этом он написал в своем Facebook.

«Я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины, которая сейчас проходит процедуру тестирования. Когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе», — сказал он.

Додон пояснил, что хочет пойти на это ради всех граждан республики и ждет скорейшего появления препарата в Молдавии.

Ранее сообщалось, что 40 тысяч человек примут участие в пострегистрационных испытаниях российской вакцины. Среди целей — не только изучение иммуногенности и безопасности вакцины, но и оценка ее эпидемиологической эффективности.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. На официальном сайте вакцины приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Ресурс доступен на семи языках.