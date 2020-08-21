Россия отправит Мексике вакцину от коронавируса «Спутник V» для третьего этапа клинических исследований. Об этом сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард, передает издание El Universal.

По словам Эбрарда, всего для испытаний Мексике предложили не менее двух тысяч доз. Ожидается, что они начнутся уже в сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что 40 тысяч человек примут участие в пострегистрационных испытаниях российской вакцины. Среди целей не только изучение иммуногенности и безопасности вакцины, но и оценка ее эпидемиологической эффективности.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. На официальном сайте вакцины приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Ресурс доступен на семи языках.