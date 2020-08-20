Вакцина от коронавируса стала мемом среди иностранцев

Регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала для пользователей соцсети Twitter поводом для мемов. Так, некоторые иностранцы решили, что с помощью прививки они смогут превратиться в русского.

The first person to take the Russian covid vaccine was probably like... pic.twitter.com/EwBe0u0mrA — 🌱 𝕭𝖎𝖑𝖑𝖇𝖔𝖆𝖗𝖉 𝕭𝖆𝖇𝖞 🌱 (@Its_Planty) August 16, 2020

«Первый принявший российскую вакцину наверняка выглядел так...»

I got the Russian vaccine and черт возьми, теперь я могу ругаться по-русски. сука — Ikhwan Ma 🇲🇾 (@matthensem) August 15, 2020

«Я принял российскую вакцину и, черт возьми, теперь я могу ругаться по-русски. Сука».

5 minutes after taking the Russian covid vaccine. pic.twitter.com/PGKp4s2gN0 — 🇷🇺Only In Russia 🇷🇺 (@CrazyinRussia) August 19, 2020

«Через пять минут после принятия российской вакцины».

Кроме того, многие пользователи нашли способ стать суперсолдатом или неким фантастическим существом. Для этого, по их мнению, достаточно сделать себе прививку от коронавируса, произведенную в России.

New confidential photos showing direct results of the Russian #CovidVaccine pic.twitter.com/fo5YRV0Ray — Dr. Looney (@RealDr_Looney) August 19, 2020

«Новые секретные фотографии, которые показывают результат от российской вакцины».

me after taking the russian covid vaccine pic.twitter.com/yoGZZZkbrb — eduardo (@irltho) August 11, 2020

«Я после принятия вакцины».

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.