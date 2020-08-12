Главный санитарный врач Украины раскритиковал российскую вакцину от коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко раскритиковал российскую вакцину от коронавируса и заявил, что она еще не прошла третью фазу клинических испытаний. Он написал об этом пост на своей странице в Facebook.

«В настоящее время ограниченные данные о прогрессе и соблюдении клинических исследований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое применение. В настоящее время РФ еще не провела третью фазу клинических испытаний, что позволит накопить достаточный научный фундамент для практического применения вакцины на публике», — написал Ляшко.

Он добавил, что на третьей фазе клинических испытаний проводятся «плацебо контролируемые испытания». По его словам, на сегодняшний день принято проводить испытание с участием 20 тысяч человек, из которых 10 тысяч человек получают плацебо. Также возможно провести испытания с группами по 15 тысяч человек в каждой.

«Только так можно проверить, работает ли вакцина — например, в 70 процентах прививки в течение четырех или шести месяцев; и что вакцина показала безопасность при вовлечении в исследование 20 человек. Она не вызывает необычного серьезного побочного эффекта. Конечно, 20 тысяч — это не 20 миллионов. Иногда редкие побочные эффекты можно выявить только после лицензирования и после него можно убедиться, эффективна ли вакцина в долгосрочной перспективе — весь год, два, три», — написал он.

Также Ляшко заявил, что и ВОЗ, и Ассоциация клинических исследовательских организаций «безуспешно посоветовали Минздраву России воздержаться от регистрации вакцины».

Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. О ее производстве уже удалось договориться с пятью странами. Сообщалось, что совокупные мощности позволят произвести полмиллиарда доз за год. При этом РФПИ уже получил заявки на миллиард доз будущей вакцины от 20 государств.