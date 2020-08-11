Названа дата выхода российской вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, передает опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств во вторник, 11 августа.

«Срок введения в гражданский оборот — 01.01.2021», — говорится в удостоверении препарата с торговым наименованием «Гам-КОВИД-ВакКомбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2».

«Иммунизация препаратом Гам-КОВИД-Вак вызвала формирование напряженного антиген-специфического клеточного противоинфекционного иммунитета у 100 процентов лимфоцитов», — говорится в инструкции к препарату. При этом там отмечается, что «защитный титр антител в настоящее время неизвестен».

О регистрации препарата стало известно ранее, 11 августа. Президент Владимир Путин объявил, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала препарат, сказал глава государства. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что зарегистрированная первая вакцина от коронавируса показала высокую эффективность.