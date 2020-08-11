Россия произведет полмиллиарда вакцин от коронавируса за рубежом

Россия договорилась с пятью странами о производстве собственной вакцины от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

По его словам, совокупные мощности позволят произвести полмиллиарда доз за год. При этом фонд уже получил заявки на миллиард доз будущей вакцины от 20 государств.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что новую вакцину будут производить две площадки: подчиняющийся Минздраву Центр Гамалеи и компания «Биннофарм». «Одновременно при содействии Минпромторга, проектного офиса Сбербанка идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда отечественных представителей, таковые в нашей стране есть», — отметил министр.

11 августа стало известно о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Об этом объявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Россия стала первой страной в мире, разработавшей и зарегистрировавшей подобный препарат.

В гражданский оборот вакцина поступит в январе 2021 года. Ожидается, что она будет называться «Спутник V» и обеспечит иммунитет к коронавирусу на протяжении двух лет.