Раскрыт срок действия первой зарегистрированной российской вакцины от COVID-19

После прививки первой зарегистрированной российской вакцины от COVID-19 иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет. Такие сроки действия препарата раскрыли в Минздраве, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что длительный иммунитет формируется благодаря двукратной схеме введения.

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Он добавил, что препарат прошел все необходимые проверки. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препарат показал высокую эффективность и безопасность.

Вакцинация начнется с медработников, они смогут получить прививку в конце августа или сентябре, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Путин велел сделать вакцинацию добровольной. Препарат поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года.

Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как качество продукта еще неизвестно. В Минздраве ответили, что вакцину исследуют с соблюдением международных стандартов, поэтому нет оснований откладывать ее регистрацию.