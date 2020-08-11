В Минздраве ответили на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID-19

Оснований откладывать регистрацию российской вакцины от COVID-19 нет, поскольку ее исследования проводятся с соблюдением всех международных стандартов. Так на призыв российских фармкомпаний ответил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает ТАСС во вторник, 11 августа.

«Технология разработки такой вакцины очень четко отработана. Поэтому здесь, может быть, какое-то ускорение произошло за счет того, что вакцина была создана не на пустом месте», — сказал он, подчеркнув, вакцина прошла все этапы исследований. Ученые центра имени Гамалеи четко соблюдали все международные требования, добавил Брико.

Ранее фармкомпании заявили, что вакцина должна проходить регистрацию как конечный продукт, а массовое производство еще не налажено, качество продукта неизвестно. Ассоциация назвала стремление быстро завершить разработку препарата пережитком «героической парадигмы» так называемых пионеров вакцинации, однако современная медицина стремится снижать риски для пациентов.

О регистрации вакцины, разработанной центром имени Гамалеи, сообщил замглавы Минздрава Олег Гриднев 7 августа. По его словам, препарат будет зарегистрирован к 12 августа. Эффект от массовой вакцинации будет заметен, когда у населения сформируется популяционный иммунитет, уточнил он. Первыми вакцину получат медработники и пожилые люди как самые уязвимые категории.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



