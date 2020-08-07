Названы первые получатели вакцины от коронавируса в России

Первыми получателями вакцины от коронавируса в России станут наиболее уязвимые группы — медицинские работники и пожилые люди. Такие категории граждан назвал заместитель главы Минздрава Олег Гриднев, передает «Интерфакс».

Гриднев добавил, что сейчас идет «максимальная работа» по подготовке массового выпуска препарата. По его словам, эффект от вакцинации будет заметным после формирования популяционного иммунитета, когда передача вируса станет практически невозможной, однако это будет зависеть от числа привитых.

Ранее Гриднев заявил, что российская вакцина, разработанная центром имени Гамалеи, будет зарегистрирована к 12 августа. Сейчас проходит последний этап испытаний, который даст понять, что вакцина будет безопасной.

По данным на 7 августа в России выявлено 877 135 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 14 725 смертельных случая, выздоровело 683 592 человека.

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