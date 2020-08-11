Путин велел сделать добровольной вакцинацию от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин велел сделать добровольной вакцинацию граждан от коронавируса. Об этом он заявил на совещании с правительством, передает ТАСС.

«Это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно», — сказал российский лидер.

Путин также заявил, что массовый выпуск вакцины нужно начать в ближайшее время. Это необходимо, чтобы прививка была доступна всем желающим, уточнил президент.

Ранее 11 августа Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса, заявив, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат. Президент подчеркнул, что вакцина прошла все необходимые проверки. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препарат показал безопасность и высокую эффективность.

Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как качество продукта еще неизвестно. В Минздраве на это заявили, что оснований откладывать регистрацию нет, потому что исследования вакцины проводят с соблюдением международных стандартов.