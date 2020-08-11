Раскрыто название первой российской вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

В распоряжении «Ленты.ру» оказались фотографии вакцины, единственным производителем которой в России является завод «Биннофарм», принадлежащий АФК «Система».

Наименование связано с космосом. «"Спутник-1" активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый "момент Спутника" для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название "Спутник V"», — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба АФК «Система»

Зарегистрированная 11 августа российская вакцина стала первым препаратом на мировом рынке. Одновременно создан веб-сайт, на котором будет публиковаться актуальная информация о «Спутнике V», а также материалы, помогающие в борьбе с распространением дезинформации о вакцине, «развернутой в ряде международных СМИ».

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса, заявив, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат. Президент подчеркнул, что вакцина прошла все необходимые проверки. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препарат показал безопасность и высокую эффективность. На себе вакцину испытала дочь российского лидера. Путин пообещал, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.

Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как качество продукта еще неизвестно. В Минздраве на это заявили, что оснований откладывать регистрацию нет, потому что исследования вакцины проводят с соблюдением международных стандартов.

В России за последние сутки выявили 4945 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Больше всего заразившихся — в Москве (694), Свердловской области (168) и Санкт-Петербурге (157). Наименьшее число случаев зафиксировано в таких регионах, как Ненецкий автономный округ (1), Еврейская автономная область, а также Севастополь, Северная Осетия и Калмыкия (по 5).