Описаны предполагаемые обстоятельства вакцинации дочери Путина от коронавируса

Дочь президента России Владимира Путина могла получить прививку от коронавируса, став добровольцем на ее испытаниях. Предполагаемые обстоятельства ее вакцинации описал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

Гинцбург пояснил, что ранее не слышал о том, что дочь главы государства сделала прививку, и не знает, как именно это произошло. «Наверное, добровольцем была, я паспорта не смотрел. В лицо всех добровольцев не знаю, это не ко мне», — отметил он.

Ранее 11 августа Путин сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе вакцину от коронавируса. По словам президента, после первой прививки у нее поднялась температура до 38 градусов, однако на следующий день снизилась до 37 с небольшим.

До этого глава государства объявил о регистрации первой вакцины против коронавируса. Путин отметил, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала препарат. При этом президент подчеркнул, что граждане будут проходить вакцинацию исключительно на добровольной основе.