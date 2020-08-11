В России выявили 4945 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 4945 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Больше всего заразившихся — в Москве (694), Свердловской области (168) и Санкт-Петербурге (157). Наименьшее число случаев зафиксировано в таких регионах, как Ненецкий автономный округ (1), Еврейская автономная область, а также Севастополь, Северная Осетия и Калмыкия (по 5).

Кроме того, за последние сутки выздоровели 6494. Еще 130 пациентов с COVID-19 умерли.

Таким образом, с учетом новых данных, общее число заразившихся коронавирусом в России составило 897 599. Из них 703 175 человек выздоровели, 15 131 умерли.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темп прироста числа больных коронавирусом снизился почти в 50 раз. Она добавила, что за последний месяц наблюдается устойчивое снижение заболеваемости пневмонией в стране, и это явление приобрело признаки тенденции.