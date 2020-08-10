Названы регионы России с самыми устойчивыми к коронавирусу жителями

Доля самых устойчивых к коронавирусу жителей, у которых есть антитела к инфекции, выше всего в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской и Тульской областях. Такие российские регионы назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.

Попова уточнила, что в Тюменской области доля таких жителей составляет 24,5 процента, в Тульской — 27,8 процентов, в Санкт-Петербурге — 26 процентов, а в Татарстане — 31, 5 процента.

Ранее Попова сообщила, что темп прироста числа больных коронавирусом снизился почти в 50 раз. Она добавила, что за последний месяц наблюдается устойчивое снижение заболеваемости пневмонией в стране, и это явление приобрело признаки тенденции.

За последние сутки в России выявили 5118 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 892 654 случаев коронавируса, 15 001 смертельный исход и 696 681 случаев выздоровления.