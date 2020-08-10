Роспотребнадзор рассказал о снижении темпа прироста больных COVID-19 в 50 раз

Темп прироста числа больных COVID-19 в России снизился почти в 50 раз. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в понедельник, 10 августа.

По ее словам, на сегодняшний день «ежедневный темп прироста заболеваемости сегодня составляет 0,6 процента, и с 31 марта, с начала ограничительных мероприятий, он снизился почти в 50 раз».

Кроме того, Попова добавила, что за последний месяц наблюдается устойчивое снижение заболеваемости пневмонией в стране. Она отметила, что этот тренд «обрел признаки устойчивой тенденции».

По состоянию на 10 августа, в России за последние сутки выявили 5118 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (694), Свердловской области (179) и Санкт-Петербурге (157). Меньше всего — в Чечне (5), Севастополе (5) и Еврейской автономной области (3). Всего с начала пандемии в России выявлено 892 654 случаев коронавируса.