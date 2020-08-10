Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью

Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением коронавируса. Об этом заявил иммунолог, академик РАН, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в интервью «Известиям».

Так он ответил на вопрос о том, какой эффект может дать предрекаемое экспертами осеннее сочетание SARS-CoV-2 c гриппом, парагриппом и ранее известными коронавирусами? По его словам, пока что нет научного обоснованного ответа на вопрос, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19?

«К тому же глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно предупредила, что в этом эпидсезоне ожидается циркулирование других штаммов гриппа, чем в прошлые годы, от них россияне еще не прививались. Неясно, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции. Не смогут же они сидеть дома всю жизнь. Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», — добавил иммунолог.

По его словам, вводить повсеместные ограничения в масштабах всей страны снова не потребуется. Он добавил, что могут быть вспышки коронавируса в отдельных населенных пунктах. Тогда резонными будут локальные ограничительные меры, где-то с закрытием школ и вузов, заключил Тотолян.

Также в интервью Тотолян заявил, что некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу. Эксперт отметил, что это выяснилось в ходе детального обследования некоторых медиков, которые на протяжении нескольких месяцев работали в «красной зоне».