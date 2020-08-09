В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала столичного оперштаба.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 4585 человек.

Ранее стало известно, что московские власти не планируют закрывать город и возвращаться к жестким ограничениям, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил, что все ограничения в столице, возможно, будут сняты через несколько месяцев. Он добавил, что второй волны в городе не наблюдается.

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